Міністерство оборони Японії висловить протест РФ через політ її бомбардувальників

КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністерство оборони Японії має намір зробити подання Москві в зв’язку з тим, що в четвер, як стверджують в Токіо, російські турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 двічі порушили повітряний простір країни. Про це повідомив в п’ятницю на прес-конференції в японській столиці глава військового відомства Такесі Івая, інформує УНН з посиланням на місцевий телеканал NHK.