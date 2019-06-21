Міністерство оборони Японії висловить протест РФ через політ її бомбардувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністерство оборони Японії має намір зробити подання Москві в зв’язку з тим, що в четвер, як стверджують в Токіо, російські турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 двічі порушили повітряний простір країни. Про це повідомив в п’ятницю на прес-конференції в японській столиці глава військового відомства Такесі Івая, інформує УНН з посиланням на місцевий телеканал NHK.
“Поки ми аналізуємо наміри російської сторони, і хотілося б тому утриматися від оцінок, — наводить його слова телеканал NHK. — Однак викликає крайній жаль те, що наш повітряний простір було порушено двічі за один день”.
“Росії вже був заявлений протест дипломатичними каналами, — сказав міністр оборони. — Міністерство оборони, використовуючи різні можливості, хотіло б також зробити ясне подання до російської сторони з тим, щоб такі події більше не повторювалися”.
Раніше в п’ятницю генеральний секретар кабінету міністрів Йосіхіде Суга також заявив на іншій прес-конференції, що Токіо зараз аналізує можливі наміри російської сторони в зв’язку зі тим, що трапилося.
Напередодні Міністерство оборони Японії повідомило, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 нібито двічі порушили в четвер японський повітряний простір в районі південної префектури Окінава і біля острова Хатідзьо. На перехоплення літаків, як воно заявило, були підняті винищувачі японських ВВС. Якоїсь небезпечної ситуації при цьому не виникало, говорилося в повідомленні міністерства.
Нагадуємо, Японія збирає інформацію в зв’язку з обвинуваченнями проти РФ в порушенні заборони ядерних випробувань.