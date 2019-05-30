Японія збирає інформацію в зв'язку з обвинуваченнями проти РФ в порушенні заборони ядерних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Уряд Японії веде збір інформації в зв'язку з твердженнями шефа військової розвідки США про те, що Росія не в повній мірі дотримується Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Про це заявив у четвер на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга, передає УНН.
“Ми знаємо про такі повідомлення, — сказав він у відповідь на питання журналістів. — Уряд Японії веде збір відповідної інформації у співпраці із зацікавленими країнами, включаючи США”.
Нагадаємо, керівник військової розвідки США генерал Роберт Ешлі в ході виступу в середу на семінарі в Гудзонівському інституті у Вашингтоні заявив, що Росія не дотримується мораторію на ядерні випробування тим чином, який відповідає стандарту нульовий потужності.