Япония собирает информацию в связи с обвинениями против РФ в нарушении запрета ядерных испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Правительство Японии ведет сбор информации в связи с утверждениями шефа военной разведки США о том, что Россия не в полной мере соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает УНН.
“Мы знаем о таких сообщениях, — сказал он в ответ на вопрос журналистов. — Правительство Японии ведет сбор соответствующей информации в сотрудничестве с заинтересованными странами, включая США”.
Напомним, руководитель военной разведки США генерал Роберт Эшли в ходе выступления в среду на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что Россия не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности.