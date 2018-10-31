В Британии подняли "Тайфуны" для перехвата российских бомбардировщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Военно-воздушные силы Великобритании подняли многоцелевые истребители четвертого поколения "Тайфун" в среду для перехвата российских истребителей, что летели около воздушного пространства Соединенного Королевства в среду, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Истребители" Тайфун "... сегодня были быстро подняты в качестве меры пресечения против потенциального вторжения на территорию, которая представляет интерес Великобритании, одним или несколькими неизвестными самолетами. Угрозы для воздушного пространства Великобритании не было", - отметил представитель Министерства обороны Великобритании.
В то же время в военном ведомстве РФ отметили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России действительно осуществляют плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей.
"После выполнения полетного задания экипажи вернутся на аэродром базирования. Мероприятие проходит в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - отметили в Минобороны РФ.
Напомним, уже не впервые Великобритания перехватывает российские самолеты. Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщали, что подняли истребители Королевских военно-воздушных сил для перехвата российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны.