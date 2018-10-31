В Британии подняли "Тайфуны" для перехвата российских бомбардировщиков

"Истребители" Тайфун "... сегодня были быстро подняты в качестве меры пресечения против потенциального вторжения на территорию, которая представляет интерес Великобритании, одним или несколькими неизвестными самолетами. Угрозы для воздушного пространства Великобритании не было", - отметил представитель Министерства обороны Великобритании.

В то же время в военном ведомстве РФ отметили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России действительно осуществляют плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей.

"После выполнения полетного задания экипажи вернутся на аэродром базирования. Мероприятие проходит в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - отметили в Минобороны РФ.

Напомним, уже не впервые Великобритания перехватывает российские самолеты. Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщали, что подняли истребители Королевских военно-воздушных сил для перехвата российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны.