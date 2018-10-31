У Британії підняли “Тайфуни” для перехоплення російських бомбардувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Військово-повітряні сили Великої Британії підняли багатоцільові винищувачі четвертого покоління “Тайфун” у середу для перехоплення російських винищувачів, які летіли близ повітряного простору Сполученого Королівства в середу, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Винищувачі "Тайфун“... сьогодні були швидко підняті як запобіжний захід проти потенційного вторгнення на територію, яка представляє інтерес Великої Британії, одним чи кількома невідомими літаками. Загрози для повітряного простору Великої Британії не було”, - зазначив представник Міністерства оборони Великої Британії.
Водночас у військовому відомстві РФ зазначили, що два стратегічні ракетоносці Ту-160 ВКС Росії дійсно здійснюють плановий політ над водами Баренцева і Норвезького морів.
“Після виконання польотного завдання екіпажі повернуться на аеродром базування. Захід проходить в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору без порушення кордонів інших держав”, — зазначили у Міноборони РФ.
Нагадаємо, вже не вперше Британія перехоплює російські літаки. Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії повідомляли, що підняли винищувачі Королівських військово-повітряних сил для перехоплення російських літаків, які наблизилися повітряного простору країни.