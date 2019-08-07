Британські винищувачі перехопили п'ять російських літаків над Балтією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За останні два дні британські винищувачі перехопили п'ять російських військових літаків над Балтією. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил Великої Британії, передає УНН.
У понеділок винищувачі перехопили російський транспортний літак Ан-26 "В'юнкий", бомбардувальник Ту-142 "Ведмідь-Ф" та два винищувачі СУ-27Б "Фланкер". У вівторок — російський транспортний літак ТУ-134 "Різкий", що летів близько до повітряного простору Естонії.
"Нас обрали для перехоплення російського літака Ан-26, який прямував на захід поблизу повітряного простору Естонії. Ці літаки, що перебувають у регіоні Балтії, не були визнаними планом польоту або не спілкувалися з управлінням повітряного руху", - розповів пілот.
Додамо, що місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії є поточною місією НАТО.
Нагадаємо, винищувачі місії НАТО зафіксували 2 бомбардувальника СУ-24 біля кордонів Латвії.