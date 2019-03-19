Британские ученые показали "навигатор" Васко да Гамы

Согласно информации издания, подводные археологи из Уорикского университета в мае 2014 года при изучении остатков португальского корабля, входившего в состав второй индийской экспедиции Васко да Гамы и затонувшего в Аравийском море во время шторма 30 апреля 1503 года, обнаружили металлический диск - часть астролябии, диаметром 175 миллиметра и весом 344 грамма - с выгравированным на нем португальским гербом. В течение двух лет диск выдерживали в специальной очищенной воде для того, чтобы удалить с него наслоения солей, а затем подвергли тщательным исследованиям, в том числе с использованием лазеров.

По словам ученых, сложнее всего было распознать на диске навигационные отметки: все они были стерты, а без них было невозможно подтвердить, что обнаружена именно древняя морская астролябия. С этой задачей исследователи справились благодаря методу лазерного сканирования. Детальные снимки, сделанные в 2016 году, позволили ученым создать 3D-модель артефакта. Анализ результатов выявил серию 18 меток, расположенных через равные промежутки вдоль лимба диска.

Дальнейший анализ, проведенный специалистами из Уорикского университета, показал, что расстояние между отметками шкалы равно интервалам в пять градусов. Это было критически важным доказательством того, что найденный прибор является самой ранней из известных морских астролябий.

Стоит отметить, что находка была внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как старейшая в мире морская астролябия.

Установлено, что она была создана в период от 1496 до 1501 года. Она отличается от других подобных приборов и считается уникальной. Это был инструмент переходного типа. Кроме того, это единственная астролябия, украшенная национальным символом - королевским гербом Португалии.

По информации исследователей, в мире сохранились всего 104 таких астрономических прибора.

Ранее УНН сообщал, что в Египте найден древний некрополь.

Справка УНН: Астролябия - один из старейших астрономических инструментов, служивший для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот небесных тел. Астролябии - первые навигационные приборы, которые использовали испанские и португальские мореплаватели со второй половины XV века. Помимо Васко да Гамы, астролябии имели Христофор Колумб и Бартоломеу Диаш, открывший мыс Доброй Надежды.