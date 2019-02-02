В Египте найден древний некрополь

Некоторые тела были завернуты в льняные ткани и уложены в каменные или деревянные саркофаги. Согласно заключению археологов, захоронение относится к эпохе Птолемеев. И скорее всего, умершие принадлежали к среднему классу.



Как сообщал УНН, группа археологов обнаружила близ столицы Египта, города Каир, нетронутое захоронение жреца эпохи фараонов V династии Древнего Египта.



Как сообщал УНН, археологи обнаружили в районе города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов Рамессидив (1292-1069 годы до нашей эры).