В Египте найден древний некрополь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Около 50 мумий были обнаружены в провинции Минья к югу от Каира в Египте. Захоронение находилось на глубине 10 метров. Каждая четвертая мумия – детская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Некоторые тела были завернуты в льняные ткани и уложены в каменные или деревянные саркофаги. Согласно заключению археологов, захоронение относится к эпохе Птолемеев. И скорее всего, умершие принадлежали к среднему классу.
Как сообщал УНН, группа археологов обнаружила близ столицы Египта, города Каир, нетронутое захоронение жреца эпохи фараонов V династии Древнего Египта.
Как сообщал УНН, археологи обнаружили в районе города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов Рамессидив (1292-1069 годы до нашей эры).