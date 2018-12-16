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Археологи в Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом старше 4000 лет

Киев • УНН

 • 15055 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Группа археологов обнаружила близ столицы Египта, города Каир, нетронутое захоронение жреца эпохи фараонов V династии Древнего Египта. Об этом сообщил в субботу, 15 декабря, министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани, передает УНН со ссылкой на DW.

Археологи в Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом старше 4000 лет

Так, гробницу обнаружили в историческом районе Саккара, где находится некрополь священных для древних египтян животных.

По словам министра, эксперты оценивают возраст найденной гробницы в 4,4 тысячи лет. В ней похоронен священник по имени Вах-Ти. Глава ведомства также отметил, что найдена могила "на удивление хорошо сохранилась".

Стены гробницы украшены многочисленными рисунками и скульптурами, на которых изображен похороненый здесь священнослужитель и члены его семьи. Захоронение содержит 24 больших статуй, которые высечены в 18 нишах в скале, добавил министр.

Как сообщал УНН, только в прошлом месяце археологи обнаружили в районе города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов Рамессидив (1292-1069 годы до нашей эры).

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