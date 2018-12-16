Археологи в Єгипті виявили незайману гробницю віком понад 4 тисячі років
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Група археологів виявила поблизу столиці Єгипту, міста Каїр, незаймане поховання жерця епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту. Про це повідомив у суботу, 15 грудня, міністр у справах пам'яток старовини Єгипту Халед аль-Анані, передає УНН з посиланням на DW.
Так, гробницю виявили в історичному районі Саккара, де розташований некрополь священних для стародавніх єгиптян тварин.
За словами міністра, експерти оцінюють вік знайденої гробниці в 4,4 тисячі років. У ній похований жрець на ім'я Вах-Ті. Очільник відомства також зауважив, що знайдена могила "напрочуд добре збереглася".
Стіни гробниці прикрашені численними малюнками та статуями, на яких зображений похований тут священнослужитель і члени його родини. Поховання містить 24 великі статуй, які висічені у 18 нішах у скелі, додав міністр.
Як повідомляв УНН, лише минулого місяця археологи виявили в районі міста Луксор на півдні Єгипту гробницю часів фараонів Рамессидів (1292-1069 роки до нашої ери).