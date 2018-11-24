У Єгипті знайшли гробницю служителя храму XIII століття до нашої ери

За його словами, гробниця, ймовірно, належала служителю храму Мут. У ній знайшли два саркофаги, які виявилися в хорошому стані, а також похоронні маски і похоронні фігурки “ушебті”. Крім того, був знайдений папірус з однією з глав “Книги мертвих”. Стіни гробниці були прикрашені кольоровими розписами.

У липні в Александрії був знайдений чорний саркофаг вагою 25-30 т. Усередині вчені виявили три пошкоджені мумії. За їх словами, пошкодження викликала вода, яка пробилася всередину саркофагу. Пізніше було встановлено, що одна з мумій належала чоловікові 20-25 років, друга — чоловікові 35-39 років, а третя — ще одному чоловікові у віці від 40 до 44 років. При вивченні черепа останнього чоловіка вчені припустили, що йому могли провести трепанацію, так як в ньому було виявлено отвір діаметром близько 1,7 см.