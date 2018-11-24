В Египте нашли гробницу служителя храма XIII века до нашей эры

По его словам, гробница, вероятно, принадлежала служителю храма Мут. В ней нашли два саркофага, которые оказались в хорошем состоянии, а также погребальные маски и погребальные фигурки “ушебти”. Кроме того, был найден папирус с одной из глав “Книги мертвых”. Стены гробницы были украшены цветными росписями.

В июле в Александрии был найден черный саркофаг весом 25–30 т. Внутри ученые обнаружили три поврежденные мумии. По их словам, повреждения вызвала вода, которая пробилась внутрь саркофага. Позднее было установлено, что одна из мумий принадлежала мужчине 20–25 лет, вторая — мужчине 35–39 лет, а третья — еще одному мужчине в возрасте от 40 до 44 лет. При изучении черепа последнего мужчины ученые предположили, что ему могли провести трепанацию, так как в нем было обнаружено отверстие диаметром около 1,7 см.