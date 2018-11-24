В Египте нашли гробницу служителя храма XIII века до нашей эры

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103534 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109109 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145531 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141344 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134861 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127550 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168687 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118031 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141608 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145397 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Археологи обнаружили в районе города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов Рамессидов (1292-1069 годы до нашей эры). Об этом сообщает Ahram Online со ссылкой на египетского министра по делам древностей Халеда аль-Аннани, информирует УНН.

По его словам, гробница, вероятно, принадлежала служителю храма Мут. В ней нашли два саркофага, которые оказались в хорошем состоянии, а также погребальные маски и погребальные фигурки “ушебти”. Кроме того, был найден папирус с одной из глав “Книги мертвых”. Стены гробницы были украшены цветными росписями.

В июле в Александрии был найден черный саркофаг весом 25–30 т. Внутри ученые обнаружили три поврежденные мумии. По их словам, повреждения вызвала вода, которая пробилась внутрь саркофага. Позднее было установлено, что одна из мумий принадлежала мужчине 20–25 лет, вторая — мужчине 35–39 лет, а третья — еще одному мужчине в возрасте от 40 до 44 лет. При изучении черепа последнего мужчины ученые предположили, что ему могли провести трепанацию, так как в нем было обнаружено отверстие диаметром около 1,7 см.

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