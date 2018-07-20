Археологи розкрили загадковий чорний саркофаг, знайдений в Александрії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У єгипетському місті Александрія археологи розкрили загадковий чорний саркофаг, який пролежав у землі майже 2,5 тисячі років. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Verge.
Стародавнє поховання випадково виявили будівельники, які зводили житловий будинок.
Саркофаг важить 30 тонн, його довжина становить 2,65 м, висота — 1,85 м, ширина — 1,65. Величезна труна виготовлений з чорного граніту. Варто відзначити, що в Александрії раніше подібного ще не знаходили.
Проте вчені відзначають, що чорний граніт був популярний в 4 ст. до нашої ери. Саркофаг розкрили 19 липня. Всі очікували побачити незліченні скарби, але те, що було виявлено, не було ні похованим скарбом, ні якимось можливим прокляттям, як очікували деякі.
Всередині виявили три скелета, це — останки людей не зі знатного роду, можливо, солдати. Кістки лежали в червоній рідині. Варто відзначити, що після поширення в Інтернеті цієї новини, деякі люди захотіли випити цієї рідини з саркофага. На момент написання цієї статті понад 2028 осіб підписали петицію на сайті Сhange.org, щоб люди могли пити рідину з “проклятого” чорного саркофага і таким чином увібрати в себе її містичну силу. Автором петиції є Іннес Маккендрік, програміст з Великої Британії, який розробляв гру No Man’s Sky.
Як повідомляв УНН, у Єгипті відкриють гранітний саркофаг, який лежав недоторканим більше 2 тисяч років.