Археологи раскрыли загадочный черный саркофаг, найденный в Александрии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В египетском городе Александрия археологи раскрыли загадочный черный саркофаг, который пролежал в земле почти 2,5 тысячи лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Verge.
Древнее захоронение случайно обнаружили строители, которые возводили жилой дом.
Саркофаг весит 30 тонн, его длина составляет 2,65 м, высота — 1,85 м, ширина — 1,65. Огромное гроб изготовлен из черного гранита. Стоит отметить, что в Александрии ранее подобного не находили.
Однако ученые отмечают, что черный гранит был популярен в 4 ст. до нашей эры. Саркофаг раскрыли 19 июля. Все ожидали увидеть бесчисленные сокровища, но то, что было обнаружено, не было ни похороненным сокровищем, ни каким-то возможным проклятием, как ожидали некоторые.
Внутри обнаружили три скелета, это — останки людей не из знатного рода, возможно, солдаты. Кости лежали в красной жидкости. Стоит отметить, что после распространения в Интернете этой новости, некоторые люди захотели выпить этой воды с саркофага. На момент написания этой статьи более 2028 человек подписали петицию на сайте Сhange.org, чтобы люди могли пить жидкость с “проклятого” черного саркофага и таким образом вобрать в себя ее мистическую силу. Автором петиции является Иннес Маккендрик, программист из Великобритании, который разрабатывал игру No Man’s Sky.
Как сообщал УНН, в Египте откроют гранитный саркофаг, который лежал нетронутым более 2 тысяч лет.