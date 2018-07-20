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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36561 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101285 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123361 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130948 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168608 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153145 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140930 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Археологи раскрыли загадочный черный саркофаг, найденный в Александрии

Археологи раскрыли загадочный черный саркофаг, найденный в Александрии

Киев  •  УНН

 • 19637 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В египетском городе Александрия археологи раскрыли загадочный черный саркофаг, который пролежал в земле почти 2,5 тысячи лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Verge.

Древнее захоронение случайно обнаружили строители, которые возводили жилой дом.

Саркофаг весит 30 тонн, его длина составляет 2,65 м, высота — 1,85 м, ширина — 1,65. Огромное гроб изготовлен из черного гранита. Стоит отметить, что в Александрии ранее подобного не находили.

Однако ученые отмечают, что черный гранит был популярен в 4 ст. до нашей эры. Саркофаг раскрыли 19 июля. Все ожидали увидеть бесчисленные сокровища, но то, что было обнаружено, не было ни похороненным сокровищем, ни каким-то возможным проклятием, как ожидали некоторые.

Внутри обнаружили три скелета, это — останки людей не из знатного рода, возможно, солдаты. Кости лежали в красной жидкости. Стоит отметить, что после распространения в Интернете этой новости, некоторые люди захотели выпить этой воды с саркофага. На момент написания этой статьи более 2028 человек подписали петицию на сайте Сhange.org, чтобы люди могли пить жидкость с “проклятого” черного саркофага и таким образом вобрать в себя ее мистическую силу. Автором петиции является Иннес Маккендрик, программист из Великобритании, который разрабатывал игру No Man’s Sky.

Как сообщал УНН, в Египте откроют гранитный саркофаг, который лежал нетронутым более 2 тысяч лет.

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