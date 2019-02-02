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У Єгипті знайдено стародавній некрополь

У Єгипті знайдено стародавній некрополь

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Близько 50 мумій були виявлені в провінції Мінья на південь від Каїра в Єгипті. Поховання знаходилося на глибині 10 метрів. Кожна четверта мумія - дитяча. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

Деякі тіла були загорнуті в лляні тканини і покладені в кам'яні або дерев'яні саркофаги. Згідно з висновком археологів, поховання відноситься до епохи Птолемеїв. І швидше за все, померлі належали до середнього класу.

Як повідомляв УНН, група археологів виявила поблизу столиці Єгипту, міста Каїр, недоторкане поховання жерця епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту.

Як повідомляв УНН, археологи виявили в районі міста Луксор на півдні Єгипту гробницю часів фараонів Рамессидов (1292-1069 роки до нашої ери).

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