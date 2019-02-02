У Єгипті знайдено стародавній некрополь
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Близько 50 мумій були виявлені в провінції Мінья на південь від Каїра в Єгипті. Поховання знаходилося на глибині 10 метрів. Кожна четверта мумія - дитяча. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Деякі тіла були загорнуті в лляні тканини і покладені в кам'яні або дерев'яні саркофаги. Згідно з висновком археологів, поховання відноситься до епохи Птолемеїв. І швидше за все, померлі належали до середнього класу.
Як повідомляв УНН, група археологів виявила поблизу столиці Єгипту, міста Каїр, недоторкане поховання жерця епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту.
Як повідомляв УНН, археологи виявили в районі міста Луксор на півдні Єгипту гробницю часів фараонів Рамессидов (1292-1069 роки до нашої ери).