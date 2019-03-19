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Британські вчені показали "навігатор" Васко да Гами

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Британські вчені показали унікальний навігаційний прилад - астролябію, яка, можливо, належала португальському мореплавцеві Васко да Гамі під час його другого плавання в Індію (1502-1503 роки). Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Британські вчені показали "навігатор" Васко да Гами

Згідно з інформацією видання, підводні археологи з Університету Ворика в травні 2014 року під час вивчення залишків португальського корабля, що входив до складу другої індійської експедиції Васко да Гами і затонулого в Аравійському морі під час шторму 30 квітня 1503 року, виявили металевий диск - частину астролябії, діаметром 175 міліметра і вагою 344 грами - з вигравіруваним на ньому португальським гербом. Протягом двох років диск витримували у спеціальній очищеній воді для того, щоб видалити з нього нашарування солей, а потім піддали ретельним дослідженням, у тому числі з використанням лазерів.

За словами вчених, найскладніше було розпізнати на диску навігаційні позначки: всі вони були стерті, а без них було неможливо підтвердити, що виявлена саме давня морська астролябія. З цим завданням дослідники впоралися завдяки методу лазерного сканування. Детальні знімки, зроблені у 2016 році, дозволили вченим створити 3D-модель артефакту. Аналіз результатів виявив серію 18 міток, розташованих через рівні проміжки вздовж лімба диска.

Подальший аналіз, проведений фахівцями з Університету Ворика, показав, що відстань між відмітками шкали рівне інтервалу у п'ять градусів. Це було критично важливим доказом того, що знайдений прилад є найбільш ранньою з відомих морських астролябій.

Варто відзначити, що знахідка була внесена до Книги рекордів Гіннесса, як найстаріша у світі морська астролябія.

Встановлено, що вона була створена у період з 1496 до 1501 року. Вона відрізняється від інших подібних приладів і вважається унікальною. Це був інструмент перехідного типу. Крім того, це єдина астролябія, прикрашена національним символом - королівським гербом Португалії.

За інформацією дослідників, у світі збереглися лише 104 таких астрономічних прилади.

Раніше УНН повідомляв, що в Єгипті знайдено стародавній некрополь.

Довідка УНН: Астролябія - один з найстаріших астрономічних інструментів, що служив для вимірювання горизонтальних кутів і визначення широт і довгот небесних тіл. Астролябії - перші навігаційні прилади, які використовували іспанські та португальські мореплавці з другої половини XV століття. Крім Васко да Гами, астролябії мали Христофор Колумб і Бартоломеу Діаш, який відкрив мис Доброї Надії.

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