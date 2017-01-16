Британские корабли готовятся к сопровождению российского авианосца "Адмирал Кузнецов"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который пройдет мимо Великобритании, возвращаясь домой из Сирии, готовятся сопровождать британские боевые корабли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Адмирал Филипп Джонс сообщил о подготовке британских боевых кораблей к сопровождению авианесущего крейсера и отметил, что королевскому военно-морскому флоту Великобритании приходится иметь дело с самым высоким уровнем активности флота РФ со времен окончания холодной войны.
Ф.Джонс также добавил, что перемещение российских кораблей составляют меньше повод для беспокойства, чем заметно возросшая активность российских подводных лодок в водах к северу от Шотландии.
Как сообщал УНН, Россия заявила о выводе всех штурмовиков из Сирии.