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Британські кораблі готуються до супроводу російського авіаносця “Адмірал Кузнєцов”

Британські кораблі готуються до супроводу російського авіаносця “Адмірал Кузнєцов”

Київ • УНН

 • 11011 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Російський авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов”, який пройде повз Велику Британію, повертаючись додому із Сирії, готуються супроводжувати британські бойові кораблі. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.

Адмірал Філіп Джонс повідомив про підготовку британських бойових кораблів до супроводу авіаносного крейсера та зазначив, що королівському військово-морському флоту Великої Британії доводиться мати справу з найвищим рівнем активності флоту РФ із часів закінчення холодної війни.

Ф.Джонс також додав, що переміщення російських кораблів становлять менший привід для занепокоєння, ніж помітно збільшена активність російських підводних човнів у водах на північ від Шотландії.

Як повідомляв УНН, Росія заявила про виведення всіх штурмовиків із Сирії.

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