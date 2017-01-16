Британські кораблі готуються до супроводу російського авіаносця “Адмірал Кузнєцов”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Російський авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов”, який пройде повз Велику Британію, повертаючись додому із Сирії, готуються супроводжувати британські бойові кораблі. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.
Адмірал Філіп Джонс повідомив про підготовку британських бойових кораблів до супроводу авіаносного крейсера та зазначив, що королівському військово-морському флоту Великої Британії доводиться мати справу з найвищим рівнем активності флоту РФ із часів закінчення холодної війни.
Ф.Джонс також додав, що переміщення російських кораблів становлять менший привід для занепокоєння, ніж помітно збільшена активність російських підводних човнів у водах на північ від Шотландії.
Як повідомляв УНН, Росія заявила про виведення всіх штурмовиків із Сирії.