Британские банки замешаны в отмывании 740 млн долл. из России - СМИ

HSBC, Королевский банк Шотландии, Lloyds, Barclays и Coutts входят в число 17 банков, которые размещены в Великобритании, которые сталкиваются с вопросами о том, что они знали о международной схеме, и почему они не предотвратили подозрительные денежные переводы.

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Следователи до сих пор пытаются определить некоторых из богатых и политически влиятельных россиян, которые стоят за этой операцией, известной как "Глобальная прачечная".

Они оценивают группу к которой было привлечено около 500 человек. К ним относятся олигархи, московские банкиры, и люди, которые работают или связаны с ФСБ, наследники разведывательного управления КГБ.

В совет одного из московских банков, предположительно причастного к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России. Он отказался от комментариев.

Банковские отчеты "Глобальной прачечной" были получены международной организацией журналистов-расследователей (OCCRP) "Новой газеты" и Süddeutsche Zeitung и источников, которые желают остаться анонимными.

Документы, полученные The Guardian включают в себя подробную информацию о примерно 70 тыс. банковских операций, в том числе 1 тыс. 920, которые прошли через банки Великобритании и 373 через американские банки.

Данные, на которые ссылается британская газета The Guardian, считаются частью доказательств, собранных в течение трех лет расследования отмывания денег, во главе с полицией Латвии и Молдовы.

Полиция выявила заговор, который привлекал миллиарды долларов, отправленных от подозреваемых российских преступников через счета в Латвии и Молдове, а оттуда тропа привела исследователей к 96 странам и сети фирм, владельцы которых остаются анонимными, большинство из которых зарегистрированы в Регистрационной палате в Лондоне.