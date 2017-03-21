Британские банки замешаны в отмывании 740 млн долл. из России - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Банки Британии обрабатывали около 740 млн. долларов от обширной операции по отмыванию денег российских преступников, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
HSBC, Королевский банк Шотландии, Lloyds, Barclays и Coutts входят в число 17 банков, которые размещены в Великобритании, которые сталкиваются с вопросами о том, что они знали о международной схеме, и почему они не предотвратили подозрительные денежные переводы.
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Следователи до сих пор пытаются определить некоторых из богатых и политически влиятельных россиян, которые стоят за этой операцией, известной как "Глобальная прачечная".
Они оценивают группу к которой было привлечено около 500 человек. К ним относятся олигархи, московские банкиры, и люди, которые работают или связаны с ФСБ, наследники разведывательного управления КГБ.
В совет одного из московских банков, предположительно причастного к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России. Он отказался от комментариев.
Банковские отчеты "Глобальной прачечной" были получены международной организацией журналистов-расследователей (OCCRP) "Новой газеты" и Süddeutsche Zeitung и источников, которые желают остаться анонимными.
Документы, полученные The Guardian включают в себя подробную информацию о примерно 70 тыс. банковских операций, в том числе 1 тыс. 920, которые прошли через банки Великобритании и 373 через американские банки.
Данные, на которые ссылается британская газета The Guardian, считаются частью доказательств, собранных в течение трех лет расследования отмывания денег, во главе с полицией Латвии и Молдовы.
Полиция выявила заговор, который привлекал миллиарды долларов, отправленных от подозреваемых российских преступников через счета в Латвии и Молдове, а оттуда тропа привела исследователей к 96 странам и сети фирм, владельцы которых остаются анонимными, большинство из которых зарегистрированы в Регистрационной палате в Лондоне.