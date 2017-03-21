Британські банки замішані у відмиванні 740 млн дол. з Росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Банки Британії обробляли близько 740м доларів від обширної операції з відмивання грошей російських злочинців, передає УНН, за посилання на The Guardian.
HSBC, Королівський банк Шотландії, Lloyds, Barclays і Coutts входять в число 17 банків, що розміщенні у Великобританії, які стикаються з питаннями над тим, що вони знали про міжнародну схему, і чому вони не відвернули підозрілі грошові перекази.
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Слідчі досі намагаються визначити деяких з багатих і політично впливових росіян, які стоять за цією операцією, відомої як "Глобальна пральня".
Вони оцінюють групу до якої було залучено близько 500 осіб. До них відносяться олігархи, московські банкіри, і люди, які працюють або пов'язані з ФСБ, спадкоємці розвідувального управління КДБ.
До ради одного з московських банків, імовірно причетних до скандалу, входив Ігор Путін - двоюрідний брат президента Росії. Він відмовився від коментарів.
Банківські звіти «Глобальної пральні» були отримані міжнародною організацією журналістів-розслідувачів (OCCRP) "Нової газети" і Süddeutsche Zeitung і джерел, які бажають залишитися анонімними.
Документи які отримали The Guardian включають в себе детальну інформацію про приблизно 70 тис. банківських операцій, в тому числі 1 тис. 920, які пройшли через банки Великобританії і 373 через американські банки.
Дані на які посилається британська газета The Guardian, вважаються частиною доказів, зібраних протягом трьох років розслідування відмивання грошей, на чолі з поліцією в Латвії і Молдови.
Поліція розгадала змову, яка залучала мільярди доларів, відправлених від підозрюваних російських злочинців через рахунки в Латвії і Молдові, а звідти стежка привела дослідників до 96 країн і до мережі фірм, власники яких залишаються анонімні, більшість з яких зареєстровано в Реєстраційній палаті в Лондоні.