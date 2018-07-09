Британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант

На этом посту Хант сменил Бориса Джонсона, который ушел в понедельник в отставку из-за разногласий с премьером по поводу будущих отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit

Хант является членом британского правительства с 2010 года: в 2010-2012 годах он был министром культуры, СМИ и спорта, а с 2012 года — министром здравоохранения и социальной защиты.

С 2005 года Джереми Хант является депутатом Палаты общин от избирательного округа Юго-Западный Суррей.

Как сообщал УНН, Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании. Таким образом, Джонсон стал третьим министром, который покинул свой пост в течение суток. Ранее об отставке объявили министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис и заместитель министра по Brexit Стив Бейкер.