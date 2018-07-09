Британське МЗС очолив колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Хант
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила главою МЗС країни колишнього міністра охорони здоров’я і соціального захисту Джеремі Ханта. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
На цій посаді Хант змінив Бориса Джонсона, який пішов в понеділок у відставку через розбіжності з прем’єром з приводу майбутніх відносин між Лондоном і Брюсселем після Brexit
Хант є членом британського уряду з 2010 року: в 2010-2012 роках він був міністром культури, ЗМІ і спорту, а з 2012 року — міністром охорони здоров’я і соціального захисту.
З 2005 року Джеремі Хант є депутатом Палати громад від виборчого округу Південно-Західний Суррей.
Як повідомляв УНН, Борис Джонсон подав у відставку з поста міністра закордонних справ Великої Британії. Таким чином, Джонсон став третім міністром, який покинув свій пост протягом доби. Раніше про відставку оголосили міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Девід Девіс і заступник міністра з Brexit Стів Бейкер.