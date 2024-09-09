Британская разведка: удар ВСУ по авиабазе "Мариновка" разрушил инфраструктуру и оборудование оккупантов

В результате удара по российской авиабазе «Мариновка» Силам обороны Украины удалось разрушить инфраструктуру и оборудование военных. Об этом заявили говорится в отчете разведки, который публикует Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Результатом удара 22 августа 2024 года по авиабазе «Мариновка» в Волгоградской области РФ стало: четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель антенны, разрушенные вспомогательные здания и разрушенные открытые складские помещения - резюмировали аналитики.

Напомним,

Источники УНН в СБУ подтверждают, что СБУ совместно с ССО поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме «Мариновка» в волгоградской области рф.

Именно этот аэродром в волгоградской области враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине

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