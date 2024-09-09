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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская разведка: удар ВСУ по авиабазе "Мариновка" разрушил инфраструктуру и оборудование оккупантов

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 10:50  •  13736 просмотра

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Удар по российской авиабазе Мариновка привел к значительным разрушениям инфраструктуры и оборудования. Уничтожены укрытия для самолетов, антенны, вспомогательные здания и складские помещения.

В результате удара по российской авиабазе «Мариновка» Силам обороны Украины удалось разрушить инфраструктуру и оборудование военных. Об этом заявили говорится в отчете разведки, который публикует Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Результатом удара 22 августа 2024 года по авиабазе «Мариновка» в Волгоградской области РФ стало: четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель антенны, разрушенные вспомогательные здания и разрушенные открытые складские помещения 

- резюмировали аналитики. 

Напомним,

Источники УНН в СБУ подтверждают, что СБУ совместно с ССО поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме «Мариновка» в волгоградской области рф.

Именно этот аэродром в волгоградской области враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине

Система моніторингу NASA підтвердила пожежі у районі аеродрому "маринівка" у рф після атаки дронів22 августа 2024, 07:58 • 16404 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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