Британская разведка: удар ВСУ по авиабазе "Мариновка" разрушил инфраструктуру и оборудование оккупантов
Киев • УНН
Удар по российской авиабазе Мариновка привел к значительным разрушениям инфраструктуры и оборудования. Уничтожены укрытия для самолетов, антенны, вспомогательные здания и складские помещения.
В результате удара по российской авиабазе «Мариновка» Силам обороны Украины удалось разрушить инфраструктуру и оборудование военных. Об этом заявили говорится в отчете разведки, который публикует Минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Результатом удара 22 августа 2024 года по авиабазе «Мариновка» в Волгоградской области РФ стало: четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель антенны, разрушенные вспомогательные здания и разрушенные открытые складские помещения
Напомним,
Источники УНН в СБУ подтверждают, что СБУ совместно с ССО поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме «Мариновка» в волгоградской области рф.
Именно этот аэродром в волгоградской области враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине
Система моніторингу NASA підтвердила пожежі у районі аеродрому "маринівка" у рф після атаки дронів22 августа 2024, 07:58 • 16404 просмотра