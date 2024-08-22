Система мониторинга NASA подтвердила пожары в районе аэродрома "мариновка" в рф после атаки дронов

Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала пожары в районе аэродрома "мариновка" в рф после сообщений об атаке дронов, сообщают российская служба Радио Свобода и телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

Судя по снимкам NASA, как пишет российская служба Радио Свобода, в ночь на 22 августа возле аэродрома возникло несколько пожаров. На спутниковых снимках авиабазы от 19 августа видно почти тридцать военных самолетов и восемь грузовиков. По данным Wikimapia, беспилотники также могли поразить склад ракет на территории аэродрома.

Ранее губернатор волгоградской области рф бочаров подтвердил пожар на военном объекте. До этого местные жители сообщали, что после атаки горит и детонирует военный аэродром "мариновка".

Местные жители, как сообщается, выкладывали фото и видео происходящего, сообщая, что слышали пролет беспилотников, работу ПВО, стрельбу в районе аэродрома и звуки детонации. Сообщается, что жителей военного городка эвакуировали.

Также сообщалось, что аэропорт волгограда с ночи временно не принимал и не отправлял самолеты после атаки БПЛА на военный объект в области. Ограничения ввели с 01:49, "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", передают росСМИ со ссылкой на росавиацию. Сейчас, по данным росСМИ, аэропорт волгограда возобновил работу в штатном режиме после приостановления приема и отправки самолетов.

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