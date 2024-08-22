В россии после атаки БПЛА детонируют склады на военном аэродроме: что известно
Киев • УНН
На военном аэродроме «Мариновка» в волгоградской области рф после атаки БПЛА происходят взрывы. Губернатор подтвердил атаку, заявив о сбитии большинства дронов и пожаре на объекте минобороны.
В волгоградской области рф после атаки дронов происходит детонация на военном аэродроме "Мариновка". Жителей военного городка эвакуировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Astra.
По словам местных жителей, в калачевском районе волгоградской области после атаки БПЛА слышны взрывы с периодичностью 1-3 минуты.
Волгоградский губернатор подтвердил прилет БПЛА по военному объекту в регионе.
"Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет", - написал Андрей Бочаров.
Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (воинская часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года из авиационной эскадрильи 6970-й авиабазы, входящей в состав 7-й бригады ПКО.
Тем временем в минобороны рф заявили о якобы уничтожении и перехвате 8 БПЛА над территорией рф за ночь.
"13 БПЛА сбиты над территорией волгоградской области, 7 - над ростовской, 4 - над белгородской, 2 - над воронежской, и по одному - над брянской и курской областями", - заявили в ведомстве.
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