Нефтебаза в российской Ростовской области продолжает пылать: СМИ обнародовали спутниковые снимки

Российская служба Радио Свобода обнародовала фото пожара на нефтебазе "Росрезерва", который продолжается уже четвертые сутки, передает УНН.

Детали

OSINT-аналитик с ником MT_Anderson подсчитал, что огонь полностью разрушил 14 резервуаров с топливом, 4 - частично разрушены, 16 - не повреждены. О состоянии остальных 44х резервуаров данных он не приводит, ведь они покрыты плотным слоем дыма.

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Напомним

Нефтебаза начала гореть утром 18 августа - после прилета дрона. По словам местных, огонь добрался до резервуаров, из-за этого город заволокло черным дымом - люди жалуются на то, что стало трудно дышать. Над ликвидацией пожара работают более 500 спасателей.

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.