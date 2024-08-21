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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на нефтебазе в ростовской области не могут потушить четвертый день: привлекли священнослужителей

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 09:05  •  18138 просмотра

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Нефтебазу в Пролетарске, атакованную дронами 18 августа, не могут потушить четвертый день. К тушению привлекли более 500 спасателей и даже священнослужителей, 42 пожарных пострадали.

Более трех суток горит нефтебаза в пролетарске ростовской области рф, атакованная дронами в ночь на 18 августа.  К борьбе с пожаром россияне уже привлекли даже священнослужителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ. 

В российских Telegram-каналах опубликовали фото, на котором  священники совершают молебен на фоне пожара в российском пролетарске.

Хранилище Росрезерва, загоревшееся из-за атаки беспилотника, не могут потушить уже четвертый день.

Между тем сообщается со ссылкой на источники в медицинских службах,  что 42 пожарных пострадали во время тушения пожара. Из них 15 человек были госпитализированы.

Напомним

Нефтебаза начала гореть утром 18 августа - после прилета дрона. По словам местных, огонь добрался до резервуаров, из-за этого город заволокло черным дымом - люди жалуются на то, что стало трудно дышать. 

Над ликвидацией пожара работают более 500 спасателей

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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