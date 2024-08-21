Пожар на нефтебазе в ростовской области не могут потушить четвертый день: привлекли священнослужителей

Более трех суток горит нефтебаза в пролетарске ростовской области рф, атакованная дронами в ночь на 18 августа. К борьбе с пожаром россияне уже привлекли даже священнослужителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ.

В российских Telegram-каналах опубликовали фото, на котором священники совершают молебен на фоне пожара в российском пролетарске.

Хранилище Росрезерва, загоревшееся из-за атаки беспилотника, не могут потушить уже четвертый день.

Между тем сообщается со ссылкой на источники в медицинских службах, что 42 пожарных пострадали во время тушения пожара. Из них 15 человек были госпитализированы.

Напомним

Нефтебаза начала гореть утром 18 августа - после прилета дрона. По словам местных, огонь добрался до резервуаров, из-за этого город заволокло черным дымом - люди жалуются на то, что стало трудно дышать.



Над ликвидацией пожара работают более 500 спасателей.



Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.