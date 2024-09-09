Британська розвідка: удар ЗСУ по авіабазі "маринівка" зруйнував інфраструктуру та обладнання окупантів
Київ • УНН
Удар по російській авіабазі Маринівка призвів до значних руйнувань інфраструктури та обладнання. Знищено укриття для літаків, антени, допоміжні будівлі та складські приміщення.
Внаслідок удару по російській авіабазі "маринівка" Силам оборони України вдалось зруйнувати інфраструктуру та обладнання військових. Про це заявили йдеться у звіті розвідки, який публікує Міноборони Британії, передає УНН.
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Результатом удару 22 серпня 2024 року по авіабазі "маринівка" у Волгоградській області РФ стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення
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Джерела УНН в СБУ підтверджують, що СБУ спільно з ССО уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі "Маринівка" у волгоградській області рф.
Саме цей аеродром у волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні
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