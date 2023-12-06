Британская разведка проанализировала российские модификации "шахедов"

Минобороны Великобритании посвятило отчет модификациям россией ударных дронов типа Shahed, указав, что рф почти наверняка пытается усовершенствовать конструкции БПЛА. Британская разведка упомянула об использовании россиянами украинской SIM-карты и модема 4G, а также покраске дронов в черный цвет, пишет УНН.

Детали

"С середины 2023 года рф почти наверняка дополнила поставленные Ираном беспилотные летательные аппараты Shahed аналогичным вооружением, изготовленным на заводах в россии. Сейчас рф почти наверняка пытается усовершенствовать конструкции БПЛА на основе опыта эксплуатации", - говорится в отчете МО Британии.

В британской разведке отмечают, что в конце ноября 2023 года сообщалось, что сбитый БПЛА был оснащен украинской SIM-картой и модемом 4G. "Вероятно, это российская импровизированная модификация для улучшения наведения в реальном времени с помощью башен сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации", - говорится в отчете.

"Существует реальная вероятность того, что она пытается смягчить украинские меры радиоэлектронной борьбы", - указывают в МО Британии.

Также отмечается, что "некоторые другие БПЛА российского производства, вероятно, имеют черную окраску, что затрудняет визуальное распознавание приближающихся дронов в ночное время".

"рф все чаще использует БПЛА в масштабных рейдах, пытаясь преодолеть украинскую ПВО. Однако Украина продолжает успешно нейтрализовать большинство запускаемых вооружений", - отметили в британской разведке.

Напомним

Эксперты КНИИСЭ уже исследуют черные "шахеды", которыми враг недавно атаковал Украину.