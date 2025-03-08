Британская разведка проанализировала атаку рф 7 марта на Украину
Киев • УНН
Британская разведка сообщает о масштабном многоосевом ударе рф с использованием 35 крылатых ракет и более 100 дронов. Атаки направлены на энергетический сектор Украины для деморализации населения.
россия в ночь с 6 на 7 марта провела свой самый масштабный многоосевой удар дальней авиации по Украине в 2025 году. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
"В ночь с 6 на 7 марта россия провела свой самый масштабный многоосевой удар дальней авиации (LRA) в 2025 году. Наряду с 35 крылатыми ракетами воздушного базирования As-23a KODIAK (Х-101) россия также запустила крылатые ракеты наземного нападения с кораблей Черноморского флота вместе с баллистическими ракетами малой дальности и более 100 беспилотниками-камикадзе, которые призваны усложнить и перегрузить украинскую ПВО", - информирует британская разведка.
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Британская разведка сообщает, что россия продолжает наносить удары по ряду целей, включая украинский энергетический сектор, преимущественно по газовой инфраструктуре, стремясь использовать зимний период для деморализации гражданского населения, а также ослабить украинскую экономику.
"KODIAK (Х-101) остается тем, что задает темп для российских крупномасштабных ударных пакетов, с рядом ударов меньшей интенсивности в этом году, что позволяет медленно пополнять запасы основных российских высокоточных боеприпасов. Восстановление своих запасов позволяет дальней авиации быть готовой к проведению подобных ударов почти без предупреждения или без какого-либо уведомления в время, которое выберет россия", - говорится в отчете.
Дополнение
россия в ночь на 7 марта атаковала Украину 67 ракетами различных типов и 194 беспилотниками, сбито 34 ракеты и 100 дронов, впервые в отражении атаки приняли участие французские Mirage-2000 вместе с F-16.