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Британська розвідка проаналізувала атаку рф 7 березня на Україну

Київ • УНН

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Британська розвідка повідомляє про масштабний багатоосьовий удар рф із використанням 35 крилатих ракет та понад 100 дронів. Атаки спрямовані на енергетичний сектор України для деморалізації населення.

Британська розвідка проаналізувала атаку рф 7 березня на Україну

росія у ніч із 6 на 7 березня провела свій наймасштабніший багатоосьовий удар дальньої авіації по Україні у 2025 році. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

"У ніч із 6 на 7 березня росія провела свій наймасштабніший багатоосьовий удар дальньої авіації (LRA) у 2025 році. Поряд з 35 крилатими ракетами повітряного базування As-23a KODIAK (Х-101) росія також запустила крилаті ракети наземного нападу з кораблів Чорноморського флоту разом з балістичними ракетами малої дальності і понад 100 безпілотниками-камікадзе, які покликані ускладнити та перевантажити українську ППО", - інформує британська розвідка.

рф втрете з початку року застосувала проти України носії крилатих ракет - ВМС 07.03.25, 11:03 • 12886 переглядiв

Британська розвідка повідомляє, що росія продовжує завдавати ударів по низці цілей, включаючи український енергетичний сектор, переважно по газовій інфраструктурі, прагнучи використати зимовий період для деморалізації цивільного населення, а також послабити українську економіку.

"KODIAK (Х-101) залишається таким, що задає темп для російських великомасштабних ударних пакеиів, з низкою ударів меншої інтенсивності цього року, що дозволяє повільно поповнювати запаси головних російських високоточних боєприпасів. Відновлення своїх запасів дає змогу дальній авіації бути готовою до проведення подібних ударів майже без попередження або без будь-якого повідомлення у час, який вибере росія", - ідеться в звіті.

Доповнення

росія у ніч на 7 березня атакувала Україну 67 ракетами різних типів та 194 безпілотниками, збито 34 ракети та 100 дронів, вперше у відбитті атаки взяли участь французькі Mirage-2000 разом з F-16.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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