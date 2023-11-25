Британская разведка: использование крылатых ракет российского флота осложняется проблемами логистики
Киев • УНН
Министерство обороны Великобритании сообщает о трудностях для Черноморского флота России в использовании крылатых ракет из Севастополя, а Новороссийск становится вероятной альтернативой из-за украинских ударов. Российские морские крылатые ракеты сталкиваются с проблемами материально-технического обеспечения, что влияет на их оперативную эффективность.
Черноморский флот России, вероятно, будет рассматривать Новороссийск как лучшее альтернативное место для перезарядки своих ракет. Это связано с тем, что Севастополь все чаще оказывается под угрозой украинских ударов, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
В отчете указывается, что традиционно ЧФ перезаряжает свои крылатые ракеты в Севастополе в Крыму, но этот объект все больше оказывается под угрозой украинских ударов, россия, скорее всего, будет рассматривать Новороссийск лучшим альтернативным местом.
Цитата
"Способность ЧФ использовать свою базу в Новороссийске для перезарядки кораблей крылатыми ракетами станет важным фактором оперативной эффективности флота. Однако перемещение и перезагрузка ракет потребует новых процессов доставки, хранения, обработки и загрузки", - отмечают в Британской разведке.
13 ноября 2023 года украинские военные заявили, что россия приостановила стрельбы морскими крылатыми ракетами из-за "логистических проблем" в Новороссийске.
"Россия, вероятно, будет стремиться ускорить преодоление таких проблем, чтобы морские крылатые ракеты были включены в любую зимнюю кампанию ударов по Украине", - добавили в разведке.
Напомним
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Британская разведка: использование крылатых ракет российского флота осложняется проблемами логистики
Министерство обороны Великобритании сообщает о трудностях для Черноморского флота России в использовании крылатых ракет из Севастополя, а Новороссийск становится вероятной альтернативой из-за украинских ударов. Российские морские крылатые ракеты сталкиваются с проблемами материально-технического обеспечения, что влияет на их оперативную эффективность.
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