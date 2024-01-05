Британская компания возобновит производство гаубиц М777 из-за войны в Украине

Британская компания BAE Systems готовится возобновить производство компонентов для гаубиц М777. Это связано с войной в Украине и спросом на артиллерийское вооружение. Об этом сообщили на сайте компании, передает УНН.

Детали

Компания подписала с армией США начальное соглашение на сумму $50 миллионов, чтобы дать толчок новой программе, пока они дорабатывают детали более широкого контракта.

Соглашение предусматривает производство титановых конструкций для артиллерийских установок М777, первую партию которых должны поставить в 2025 году. В первую очередь компания возобновит производство деталей для ремонта гаубиц.

BAE отмечает, что перезапуск производственных линий означает новые заказы на М777 из других стран, в частности в Европе, Азии и США.

Сейчас компания работает с британскими и американскими поставщиками над восстановлением производства, но где это будет происходить, еще не решили. Ранее запчасти и детали к M777 в основном производились в Британии, а сборка была в США.

россия планирует разместить у границы с Финляндией свои новейшие гаубицы