Британская компания возобновит производство гаубиц М777 из-за войны в Украине
BAE Systems планирует возобновить производство компонентов для гаубиц M777, заключив сделку на сумму 50 миллионов долларов после всплеска спроса из-за войны в Украине.
В Стамбуле самолет прервал взлет из-за кота
Кот, которого владелец хотел провезти тайно и без документов, неожиданно выскочил из ручной клади и начал носиться по салону.
В Пентагоне опровергли слухи об утилизации ракет ATACMS вместо передачи их Украине
Представитель Пентагона Пат Райдер отверг сообщения об утилизации ракет ATACMS, заявив, что эта информация является неправдивой и неточной.
В школе Айовы в США во время стрельбы погиб шестиклассник во время стрельбы
17-летний студент убил шестиклассника и ранил четырех во время стрельбы в школе штата Айова, оставив после себя самодельное взрывное устройство.
Ответственность за взрывы на кладбище в Иране взяла на себя ИГИЛ
ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Кермане, Иран, в результате которых погибли 103 человека на церемонии почтения памяти генерала Сулеймани. Иран сначала обвинил Израиль, что США отрицали.
Киевлян призывают воздержаться от массовых купаний на Крещение Господне
Киевские власти предостерегают от массовых купаний на Крещение из соображений безопасности в условиях войны, несмотря на то, что водные объекты проходят проверку на безопасность.
Вышел документальный фильм о снайперах СБУ "Бахмут. Дорога жизни"
В документальном фильме Службы безопасности Украины "Бахмут. Дорога жизни" подробно рассказывает, как весной 2023 года украинские снайперы защищали ключевой бахмутский логистический маршрут.
Взрывы в Саках, Керчи, Евпатории и Новофедоровке - что известно
Российский фрегат, вооруженный ракетами "Калибр", вошел в Черное море, усиливая ракетную угрозу после шторма.
В Минсоцполитики рассказали что войдет в обновленный "Пакет малыша"
Министерство социальной политики Украины обновило содержание "пакета малыша", учитывая пожелания родителей и советы экспертов, и планирует включить в него необходимые и качественные вещи для ухода за новорожденными.
Взрывы в Белгороде: губернатор заявил о двух пострадавших
Губернатор Белгородской области сообщил о двух раненых после перехвата 10 ракет; повреждены жилые дома.