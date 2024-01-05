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Британська компанія відновить виробництво гаубиць М777 через війну в Україні

Британська компанія відновить виробництво гаубиць М777 через війну в Україні

Київ • УНН

 • 45813 перегляди

BAE Systems планує відновити виробництво компонентів для гаубиць M777, уклавши угоду на суму 50 мільйонів доларів після сплеску попиту через війну в Україні.

Британська компанія BAE Systems готується відновити виробництво компонентів для гаубиць М777. Це повʼязано з війною в Україні та попитом на артилерійське озброєння. Про це повідомили на сайті компанії, передає УНН.

Деталі

Компанія підписала з армією США початкову угоду на суму $50 мільйонів, щоб дати поштовх новій програмі, поки вони доопрацьовують деталі ширшого контракту.

Угода передбачає виробництво титанових конструкцій для артилерійських установок М777, першу партію яких мають постачити у 2025 році. Насамперед компанія відновить виробництво деталей для ремонту гаубиць.

BAE наголошує, що перезапуск виробничих ліній означає нові замовлення на М777 з інших країн, зокрема в Європі, Азії та США.

Нині компанія працює з британськими й американськими постачальниками над відновленням виробництва, але де це буде відбуватися, ще не вирішили. Раніше запчастини й деталі до M777 переважно вироблялися в Британії, а збірка була у США.

росія планує розмістити біля кордону з Фінляндією свої новітні гаубиці27.12.23, 11:08 • 36843 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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