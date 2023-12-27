россия планирует разместить у границы с Финляндией свои новейшие гаубицы

Артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ" планирует разместить россия в своем северном военном округе, который граничит с Финляндией и Норвегией. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает издание, россия планирует разместить новейшие гаубицы в своем северном военном округе, который граничит с Финляндией и Норвегией. Речь идет о артиллерийских установках 2С35 "Коалиция-СВ", испытания которых завершены и уже начато их серийное производство.

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По словам руководителя "ростеха" сергея чемезова, первая опытная партия будет поставлена до конца 2023 года.

В 2021 году президент рф владимир путин изменил статус российского северного флота, зоной ответственности которого была преимущественно российская арктика, на северный военный округ, включив в него также мурманскую область, которая граничит с Финляндией и Норвегией.

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Ранее росСМИ сообщали, что единичные гаубицы "Коалиция-СВ" уже были переброшены на передовую в Украине.

Дополнение

Гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" оснащены современной пушкой 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы до 70 километров, а также современной системой автоматизации процессов стрельбы, наведения пушки.

Напомним,

российский диктатор владимир путин заявил, что рф не хочет воевать со странами НАТО, но у Финляндии из-за вступления в Альянс "теперь будут проблемы".