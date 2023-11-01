РСЗО 70-х годов и 8 единиц гаубиц - партизаны распознали у оккупантов в Крыму очередные образцы старой техники
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" зафиксировали в оккупированной Евпатории выгрузку эшелона со старой военной техникой. Сообщают, что колонна с 8-ю гаубицами и РСЗО БМ-27 «Ураган» 1975 года, в количестве 3 единиц, направляется в направлении Черноморска. Об этом сообщают в Telegram-странице "АТЕШ", передает УНН.
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«"АТЕШ" следит за перемещением техники в Евпатории. Наши агенты зафиксировали перемещение колонны, перевозившей 3 установки реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", модификации 1975 года. Так же были замечены 8 единиц гаубиц "Д-30", которые ранее были сняты с вооружения. Эшелон с техникой прибыл на выгрузку на железнодорожную станцию в Евпатории, после чего колонна продолжила движение по дороге Т0108 в сторону Черноморска», - информирует движение «АТЕШ».
Если рашисты продолжают доставать со своих складов всю старую технику, это наводит на мысль, что их ресурсы заканчиваются, и их поражение становится лишь вопросом времени, резюмируют в «АТЕШ».
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