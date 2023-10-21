У Маріуполі помітили активне перекидання окупантами військової сили на північ Донеччини та в бік Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Маріуполі фіксують активізацію перекидання російськими окупантами військової сили на північ Донецької області та в бік Бердянська Запорізької області, повідомив у суботу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Фіксуємо чергове оживлення переміщень війської сили. У бік півночі Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з пушками класу “Рапира”. У бік Бердянська системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка", - ідеться у повідомленні Андрющенка у Telegram.
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Як зазначається, додатково спостерігається "підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі". "У більшості поповнення саме в Маріуполь прибуває з боку Бердянська, а не звичного напряму з Новоазовська. Найбільш вірогідно, це пов’язано з недостатністю резервів живої сили на зараз безпосередньо на території рф", - вказано у повідомленні.
Доповнення
У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі вперше зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження.