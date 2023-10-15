В окупованому Маріуполі вперше зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«У порту одночасно три судна біля причалів під погрузку. Вперше таке з початку окупації. Всього окупанти задіяли чотири судна класу РМ3 через свою “цивільну” фірму “РКС-НР”. Однак, щоб три одночасно ще не було», - написав Петро Андрющенко.
Деталі
Петро Андрющенко припускає - "якщо це не перешвартування ліберійських суден, то це погана новина для нас".
Крім того, окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери.
"Будемо намагатись дізнатись, що там. Хоча, може велика бавовна просто зійде з небес та спростить нам все. Бо там нічого цивільного точно немає", - додав Андрющенко.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що російські окупанти поглиблюють порт Маріуполя, щоб і надалі вивозити награбоване з України.
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