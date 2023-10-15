В оккупированном Мариуполе впервые зафиксировали сразу три судна у причалов под загрузку

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«В порту одновременно три судна у причалов под погрузку. Впервые такое с начала оккупации. Всего оккупанты задействовали четыре судна класса РМ3 через свою “гражданскую” фирму “РКС-НР”. Однако, чтобы три одновременно еще не было», - написал Петр Андрющенко.

Детали

Петр Андрющенко предполагает - "если это не перешвартовка либерийских судов, то это плохая новость для нас".

Кроме того, оккупанты оборудовали на территории порта новые бетонные конструкции и грузовые контейнеры.

"Будем пытаться узнать, что там. Хотя, может большой хлопок просто сойдет с небес и упростит нам все. Потому что там ничего гражданского точно нет", - добавил Андрющенко.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские оккупанты углубляют порт Мариуполя, чтобы и в дальнейшем вывозить награбленное из Украины.

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