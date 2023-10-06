Окупанти збили власний літак під Маріуполем
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські окупанти збили власний літак під Маріуполем, передає УНН із посиланням на повідомлення міської ради Маріуполя.
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російські пабліки повідомляють, що їхня ППО, ймовірно, збили власний літак під Маріуполем. У мережі публікують відео і пишуть, що він впав у полях на Нікольскій трасі.
"За попередньою інформацією, у самому місті чутно звуки вибухів", - повідомили у міській раді Маріуполя.
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