Окупанти збили власний літак під Маріуполем

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російські пабліки повідомляють, що їхня ППО, ймовірно, збили власний літак під Маріуполем. У мережі публікують відео і пишуть, що він впав у полях на Нікольскій трасі.

"За попередньою інформацією, у самому місті чутно звуки вибухів", - повідомили у міській раді Маріуполя.

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