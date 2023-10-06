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Оккупанты сбили собственный самолет под Мариуполем

Оккупанты сбили собственный самолет под Мариуполем

Киев • УНН

 • 1004973 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские оккупанты сбили собственный самолет под Мариуполем, передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета Мариуполя.

Детали

Российские паблики сообщают, что их ПВО, вероятно, сбили собственный самолет под Мариуполем. В Сети публикуют видео и пишут, что он упал в полях на Никольской трассе.

"По предварительной информации, в самом городе слышны звуки взрывов", - сообщили в городском совете Мариуполя.

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