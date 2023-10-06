Оккупанты сбили собственный самолет под Мариуполем
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские оккупанты сбили собственный самолет под Мариуполем, передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета Мариуполя.
Детали
Российские паблики сообщают, что их ПВО, вероятно, сбили собственный самолет под Мариуполем. В Сети публикуют видео и пишут, что он упал в полях на Никольской трассе.
"По предварительной информации, в самом городе слышны звуки взрывов", - сообщили в городском совете Мариуполя.
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