В Мариуполе заметили активную переброску оккупантами военной силы на север Донецкой области и в сторону Бердянска

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"Фиксируем очередное оживление перемещений военной силы. В сторону севера Донецкой области в направление Волноваха с Бердянского направления преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса “Рапира”. В сторону Бердянска системы ПВО, грузовики с БК и инженерная техника", - говорится в сообщении Андрющенко в Telegram.

Детали

Как отмечается, дополнительно наблюдается "подготовка для очередного захода резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе". "В большинстве пополнение именно в Мариуполь прибывает со стороны Бердянска, а не привычного направления из Новоазовска. Наиболее вероятно, это связано с недостаточностью резервов живой силы на сейчас непосредственно на территории рф", - указано в сообщении.

Дополнение

Во временно занятом оккупантами Мариуполе впервые зафиксировали сразу три судна у причалов под загрузку.