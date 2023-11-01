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БМ-27 «Ураган»

РСЗВ 70-их років та 8 одиниць гаубиць - партизани розпізнали в окупантів у Криму чергові зразки старої техніки

Київ • УНН

 • 186545 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Представники партизанського руху українців і кримських татар "АТЕШ" зафіксували в окупованій Євпаторії вивантаження ешелону зі старою військовою технікою. Повідомляють, що колона з 8-ма гаубицями та РСЗВ БМ-27 «Ураган» 1975 року, у кількості 3 одиниць, прямує в напрямку Чорноморська. Про це повідомляють у Telegram-сторінці "АТЕШ", передає УНН.

РСЗВ 70-их років та 8 одиниць гаубиць - партизани розпізнали в окупантів у Криму чергові зразки старої техніки

Цитата

«"АТЕШ" стежить за переміщенням техніки в Євпаторії. Наші агенти зафіксували переміщення колони, що перевозила 3 установки реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 року. Так само були помічені 8 одиниць гаубиць "Д-30", які раніше були зняті з озброєння. Ешелон із технікою прибув на вивантаження на залізничну станцію в Євпаторії, після чого колона продовжила рух дорогою Т0108 у бік Чорноморська», - інформує рух «АТЕШ».

Якщо рашисти продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, це наводить на думку, що їхні ресурси закінчуються, і їхня поразка стає лише питанням часу,  резюмують в «АТЕШ».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Маріуполі помітили активне перекидання окупантами військової сили на північ Донеччини та в бік Бердянська

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