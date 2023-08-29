У Залужного показали, как наши бойцы дроном уничтожили вражескую гаубицу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В официальном Telegram Главнокомандующего ВСУ опубликовано видео, как украинские оборонцы FPV-дроном уничтожают вражескую технику, передает УНН
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"Работают воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Сокрушительное поражение вражеской самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» FPV-дроном на одном из самых горячих направлений. Слава Украине и ее защитникам!", - прокомментировали ролик.
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В течение понедельника по состоянию на вечер состоялось 26 боевых столкновений. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Приволье, Григорьевка, Ивановское, Клищеевка, Дружба Донецкой области.
Украинские войска на южном фронте имеют успех в направлении Новоданиловка-Вербово и закрепляются.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения противника.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 261 840 человек, 4414 танков и сотен единиц военной техники.
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