У Залужного показали, як наші бійці дроном знищили ворожу гаубицю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В офіційному Telegram Головнокомандувача ЗСУ опубліковано відео, як українські оборонці FPV-дроном нищать ворожу техніку, передає УНН
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"Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 «Мста-С» FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків. Слава Україні та її захисникам!", - прокоментовано ролик.
Доповнення
Впродовж понеділка станом на вечір відбулось 26 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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