У Залужного показали, як наші бійці дроном знищили ворожу гаубицю

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В офіційному Telegram Головнокомандувача ЗСУ опубліковано відео, як українські оборонці FPV-дроном нищать ворожу техніку, передає УНН

Цитата

"Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 «Мста-С» FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків. Слава Україні та її захисникам!", - прокоментовано ролик.

Доповнення

Впродовж понеділка станом на вечір відбулось 26 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області.

Українські війська на південному фронті мають успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове і закріплюються.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 12 ударів по районам зосередження противника.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 261 840 осіб, 4414 танків та сотень одиниць військової техніки.

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