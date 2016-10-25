Британская власть одобрила решение расширить аэропорт Хитроу

Британское правительство предварительно одобрило инициативу по расширению лондонского аэропорта Хитроу. В крупнейшем лондонском аэропорту должна появиться третья взлетно-посадочная полоса.

Расширение аэропорта поможет создать новые рабочие места, развить торговлю и увеличить пропускную способность аэропорта. По словам министра транспорта Криса Грейлинга, это решение является историческим.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выступал против планов расширения аэропорта Хитроу, которое обойдется, по предварительным оценкам, в 18,6 млрд фунтов стерлингов (24,9 млрд долл.).