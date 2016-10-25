Британская власть одобрила решение расширить аэропорт Хитроу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Британское правительство одобрило решение о расширении крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу, пердае УНН со ссылкой на ВВС.
Британское правительство предварительно одобрило инициативу по расширению лондонского аэропорта Хитроу. В крупнейшем лондонском аэропорту должна появиться третья взлетно-посадочная полоса.
Расширение аэропорта поможет создать новые рабочие места, развить торговлю и увеличить пропускную способность аэропорта. По словам министра транспорта Криса Грейлинга, это решение является историческим.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выступал против планов расширения аэропорта Хитроу, которое обойдется, по предварительным оценкам, в 18,6 млрд фунтов стерлингов (24,9 млрд долл.).