Британська влада схвалила рішення розширити аеропорт Хітроу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Британський уряд прийняв рішення про розширення найбільшого лондонського аеропорту Хітроу, пердає УНН з посиланням на ВВС.
Британський уряд попередньо схвалив ініціативу з розширення лондонського аеропорту Хітроу. У найбільшому лондонському аеропорту має з’явитися третя злітно-посадкова смуга.
Розширення аеропорту допоможе створити нові робочі місця, розвинути торгівлю і збільшити пропускну здатність аеропорту. За словами міністра транспорту Кріса Грейлінга, це рішення є історичним.
Голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон виступав проти планів розширення аеропорту Хітроу, яке обійдеться, за попередніми оцінками, в 18,6 млрд фунтів стерлінгів (24,9 млрд дол.).