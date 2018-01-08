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Британские власти начали реализацию плана высадки 50 млн новых деревьев на севере Англии

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 января. УНН. Британские власти в воскресенье начали реализацию плана озеленения промышленных районов северной части Англии путем создания нового “Северного леса”, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Британские власти начали реализацию плана высадки 50 млн новых деревьев на севере Англии

“Простираясь более чем на 120 миль (193 км) между такими городами, как Брэдфорд, Лидс, Манчестер и Ливерпуль, намеченный "Северный лес" расширит среду обитания лесных птиц и летучих мышей и предоставит защиту традиционным видам животного мира”, — отмечается в правительственном сообщении, направленном журналистам ТАСС. В месседже также сказано, что лес будет служить местом для спокойного отдыха миллионов жителей региона.

Организацией высадки 50 млн деревьев займутся два фонда — Woodland Trust и Community Forest Trust. Программа создания леса рассчитана на 25 лет. Британское правительство уже внесло первый взнос в реализацию этого проекта в размере 6 млн фунтов стерлингов (более 8 млн долларов США).

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Вспомнив про общенациональную стратегию охраны окружающей среды, премьер-министерка Тереза ​​Мэй объяснила необходимость создания “Северного леса” следующим образом: “Мы инвестируем 3 млрд фунтов (4 млрд долларов США) в улучшение качества воздуха, в борьбу с загрязнением морской среды путем запрета вредных микрогранул и увеличиваем наказание за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. Но для того, чтобы создать окружающую среду, которая будет подходить для будущего, мы не можем останавливаться только на этом, и поэтому мы поддерживаем оздание нового “Северного леса”.

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Собственно, высадка деревьев начнется в марте. Первым участком озеленения станет территория площадью в 680 гектаров возле города Болтон. Создание “Северного леса” призвано также объединить пять уже существующих крупных лесных массивов, создав единый почти 200-километровый зеленый пояс в самом индустриальном районе страны.

Как ранее сообщало УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров разработать меры по развитию лесного хозяйства и сохранения объектов заповедного фонда Украины. Согласно данным Гостаможслужбы, ежегодно из Украины вывозят древесины на сумму около 272 миллионов долларов.

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