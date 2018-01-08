Британские власти начали реализацию плана высадки 50 млн новых деревьев на севере Англии

“Простираясь более чем на 120 миль (193 км) между такими городами, как Брэдфорд, Лидс, Манчестер и Ливерпуль, намеченный "Северный лес" расширит среду обитания лесных птиц и летучих мышей и предоставит защиту традиционным видам животного мира”, — отмечается в правительственном сообщении, направленном журналистам ТАСС. В месседже также сказано, что лес будет служить местом для спокойного отдыха миллионов жителей региона.

Организацией высадки 50 млн деревьев займутся два фонда — Woodland Trust и Community Forest Trust. Программа создания леса рассчитана на 25 лет. Британское правительство уже внесло первый взнос в реализацию этого проекта в размере 6 млн фунтов стерлингов (более 8 млн долларов США).

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Вспомнив про общенациональную стратегию охраны окружающей среды, премьер-министерка Тереза ​​Мэй объяснила необходимость создания “Северного леса” следующим образом: “Мы инвестируем 3 млрд фунтов (4 млрд долларов США) в улучшение качества воздуха, в борьбу с загрязнением морской среды путем запрета вредных микрогранул и увеличиваем наказание за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. Но для того, чтобы создать окружающую среду, которая будет подходить для будущего, мы не можем останавливаться только на этом, и поэтому мы поддерживаем оздание нового “Северного леса”.

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Собственно, высадка деревьев начнется в марте. Первым участком озеленения станет территория площадью в 680 гектаров возле города Болтон. Создание “Северного леса” призвано также объединить пять уже существующих крупных лесных массивов, создав единый почти 200-километровый зеленый пояс в самом индустриальном районе страны.

Как ранее сообщало УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров разработать меры по развитию лесного хозяйства и сохранения объектов заповедного фонда Украины. Согласно данным Гостаможслужбы, ежегодно из Украины вывозят древесины на сумму около 272 миллионов долларов.