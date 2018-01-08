Британська влада почала реалізацію плану висадження 50 млн нових дерев на півночі Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Британська влада в неділю розпочала реалізацію плану озеленення індустріальних районів північної частини Англії шляхом створення нового “Північного лісу”, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Тягнучись більш ніж на 120 миль (193 км) між такими містами, як Бредфорд, Лідс, Манчестер і Ліверпуль, намічений "Північний ліс" розширить середовище проживання лісових птахів і кажанів і надасть захист традиційним видам тваринного світу”, — зазначається в урядовому повідомленні, направленому журналістам ТАСС. У меседжі також сказано, що ліс слугуватиме місцем для спокійного відпочинку мільйонів жителів регіону.
Організацією висадження 50 млн дерев займуться два фонди — Woodland Trust та Community Forest Trust. Програма створення лісу розрахована на 25 років. Британський уряд уже вніс перший внесок в реалізацію цього проекту в розмірі 6 млн фунтів стерлінгів (більше 8 млн доларів США).
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Згадавши про загальнонаціональної стратегії охорони навколишнього середовища, прем’єр-міністерка Тереза Мей пояснила необхідність створення “Північного лісу” наступним чином: “Ми інвестуємо 3 млрд фунтів (4 млрд доларів США) у поліпшення якості повітря, в боротьбу із забрудненням морського середовища шляхом заборони шкідливих мікрогранул і збільшуємо покарання за жорстоке поводження з тваринами до п’яти років позбавлення волі. Але для того, щоб створити навколишнє середовище, яке буде підходити для майбутнього, ми не можемо зупинятися тільки на цьому, і тому ми підтримуємо оздание новий “Північний лісу”.
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Власне посадка дерев почнеться в березні. Першим ділянкою озеленення стане територія площею в 680 гектарів біля міста Болтон. Створення “Північного лісу” покликане також об’єднати п’ять вже існуючих великих лісових масивів, створивши єдиний майже 200-кілометровий зелений пояс в самому індустріальному районі країни.
Як раніше повідомляло УНН, Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів розробити заходи із розвитку лісового господарства та збереження об'єктів заповідного фонду України. Згідно з даними Держмитслужби, щороку з України вивозять деревини на суму близько 272 мільйонів доларів.