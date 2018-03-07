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Британская разведка считает, что Россия проспонсировала отравление экс-шпиона

Британская разведка считает, что Россия проспонсировала отравление экс-шпиона

Киев  •  УНН

 • 11872 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Британская разведка МИ5 считает, что Россия была спонсором отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Государственное ведомство британской контрразведки МИ5 считает отравлении бывшего разведчика РФ Сергея Скрипача попыткой убийства, связанной с Россией.

Полиция и МИ5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсируемой российским государством попытку убийства.

Также не исключаются и другие версии убийства. Например, что отравления это попытка оппонентов скомпрометировать Россию и режим Путина накануне президентских выборов в России. Не исключают, что причиной вероятного отравления могла стать и частная схватка.

Напомним, вещество, которым в Великобритании, вероятно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипача, использовали при штурме захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году. Информации о веществе, которую могло быть использовано для отравления бывшего шпиона МИ-6 (службы внешней разведки Великобритании), крайне мало. Версия, которая была озвучена в ночь на вторник рядом британских газет, пока так и остается основной: Скрипач и его дочь могли быть отравлены фентанилом - синтетическим опиоидным анальгетиком, который более чем в 100 раз сильнее героина. Однако официально любой версии представлено не было.

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